مجلس الوزراء يوافق على معاملة الموظفين برتبة عسكرية معاملة نظرائهم الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على أن يعامل الموظف برتبة عسكرية معاملة نظرائه الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.
ونص قرار المجلس، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) على أن :”يعامل الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة الأبوة، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، والموظف والموظفة برتب عسكرية فيما يتعلق بإجازتي المرافقة لغرض العلاج، والوفاة، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية”.
يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة. وفق “أخبار 24”.