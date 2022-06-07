أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، إطلاق عمليات المسح لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لمساعدة صناع القرار.
وأوضحت الهيئة أن عمليات المسح تهدف إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج ومؤشرات الأداء في منظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى جمع بيانات دقيقة تساهم في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي.
وأكدت أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة كافة للوصول إلى مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وموثوقية ومن ضمنها مسح منظمات القطاع غير الربحي والذي يشمل الحصر الشامل لجميع منظمات القطاع غير الربحي .
وأبانت أنه تم حصر أكثر من 5 آلاف منظمة بهدف إعطاء صورة واضحة عن القطاع غير الربحي من خلال مؤشرات أدائه التي تعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق منهجية علمية، داعية جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في المسح. وفق “أخبار 24”.