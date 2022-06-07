“القضاء الإداري” يوافق على تعيين وترقية 82 قاضيًا

رأس رئيس ديوان المظالم الشيخ خالد اليوسف، جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقِدت في جدة اليوم (الثلاثاء)، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
وثمن اليوسف الدور الذي يقوم به أصحاب الفضيلة الأعضاء وما يقدمونه حيال ما يُدرَج على جدول أعمال المجلس من دراسات ومقترحات.
وتطرق للدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمرفق القضاء الإداري بشكل عام، ما يمكِّنه من أداء رسالته القضائية، بشكلٍ عادل ومنجز.
وأفاد فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ علي الأحيدب بأن المجلس وافق على تعيين 38 قاضيًا، وترقية 44 قاضيا آخر، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع سير العملية القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم. وفق “أخبار 24”.