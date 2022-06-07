كرّم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الطالبة اعتزاز سعد النفيعي لفوزها بالمركز الثاني عالمياً بمسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، المقامة مؤخراً في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وعبر أمير تبوك عن سعادته بلقاء الطالبة وقدم لها قلمه الخاص هدية، وأثنى على جهود أسرتها ومدرستها ومعلماتها لإبراز تفوقها ودعم موهبتها، متمنياً لها ولطلاب المنطقة التوفيق.
من جهتها قدمت قائدة مدارس تبوك العالمية، مرام العطوي، التهنئة لأمير المنطقة على هذا المنجز، والذي يعد امتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها الطلاب والطالبات في مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.