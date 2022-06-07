بقيمة 375 مليوناً.. “السياحة” تطلق برنامج الرواد لتدريب وتأهيل 100 ألف سعودي وسعودية

أطلقت وزارة السياحة اليوم (الثلاثاء) برنامج رواد السياحة لتدريب وتأهيل 100 ألف سعودي وسعودية في قطاع السياحة والضيافة داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت أن تكلفة البرنامج 375 مليون ريال، والفرص متاحة في أرقى المؤسسات والجامعات المحلية والدولية، مبينة أن الفئة المستهدفة هي الشباب السعودي الباحث عن عمل أو على رأس العمل في قطاع السياحة.
وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج هو تطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة لتلبية احتياجات القطاع من المواهب المحلية المميزة، وتوفير فرص تدريب عملي للشباب والشابات لرفع مهارات العاملين في قطاع السياحة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الأهداف تتضمن دعم فرص النمو والتوظيف للشباب في قطاع السياحة ، وتوفير الفرص الوظيفية واستقطاب المزيد من الموظفين للقطاع.