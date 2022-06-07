أوضحت النيابة العامة اليوم (الثلاثاء) عدة تصرفات يصنف مرتكبها معتدياً على نظام حماية حقوق المؤلفين.
وأشارت النيابة أنه من التصرفات كل من يقوم بالحصول على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح للآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.
وأضافت أن المؤلف هو أي شخص نشر المصنف منسوبا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريق من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.
وأكدت أنه يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار أو بدون أسم المؤلف.
ولفتت إلى أن يكون مؤلفاً للمصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل: مؤلف النص، واضع السيناريو، واضع الحوار، المخرج، الملحن.
وفق “أخبار 24”.