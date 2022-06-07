صممه فنان بلجيكي قبل 40 عاماً.. سفيرة بلجيكا تزور ميدان السيف بجدة وتستعيد قصة تصميمه

زارت سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور، اليوم (الثلاثاء)، مجسم ميدان “السيف” الواقع في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة، وذلك بمناسبة مرور 40 عاماً على تصميمه وتنفيذه.
وأوضحت السفيرة أن المجسم يقف شاهدًا على عمق العلاقات المتينة بين بلدها والمملكة، كون من قام بتصميمه الفنان البلجيكي هوبرت منيبو عام 1982م، مضيفة أنه يشكل لمسة جمالية مميزة لمدينة جدة.
ويعد المجسم من أهم المعالم الجمالية في مدينة جدة، حيث صمم من النحاس المدعم داخلياً بالفولاذ بارتفاع 15م، ويتألف من جزأين: هما السيف والمقبض، ويبلغ وزنه نحو 3.5 طن، فيما كتب على قاعدته شطر بيت الشعر “السيف أصدق إنباء من الكتب”.
وفق “أخبار 24”.