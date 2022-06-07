سكان المملكة أنفقوا 11.1 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع.. وهذه مشترياتهم

استعرض البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال أسبوع (29 مايو – 4 يونيو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات عبر نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 11.1 مليار ريال عبر 144.6 مليون عملية، حيث ارتفعت قيمة العمليات 1.8% مقارنة بالأسبوع السابق له، وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.7 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 1.5 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 819.4 مليون ريال على الصحة، و663 مليون ريال على الملابس والأحذية، و700.5 مليون ريال على محطات الوقود، و659.7 مليون ريال على النقل، و386 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.
كما أنفق سكان المملكة 305.5 مليون ريال على الأثاث، و268 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و413.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و186.8 مليون ريال على الفنادق، 221.3 مليون ريال على المجوهرات، و195.8 مليون ريال على التعليم، و101.3 مليون ريال على الاتصالات.