بجائزة قيمتها 30 ألف ريال .. موسم جدة يشعل حماس الزوار بمسابقة “مذيع الموسم”

أطلق موسم جدة 2022 مسابقة تفاعلية فريدة من نوعها مع الجمهور من زوار الموسم، تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم في التقديم التلفزيوني وتغطية أحداث الموسم، لتوثيق فعاليات “أيامنا الحلوة”.
وتتضمن المسابقة تسجيل مقاطع فيديو بأجهزة الهاتف المحمول، والتنافس على فرصة الفوز بجائزة قدرها 30 ألف ريال، بشرط أن يكون عمر المتسابق بين 8- 14 سنة.
ويتمثّل محتوى المشاركات في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركة على منصة “التيك توك”، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)، لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق. وفق “أخبار 24”.
وتستمر المسابقة حتى يوم 11 يونيو، وسيتم إعلان اسم الفائز بعد انتهاء فرز المشاركات وتسليم الجائزة.