بمشاركة 150 مختصاً دولياً.. انطلاق ندوة “مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات” بعسير

شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الثلاثاء) انطلاق أعمال الندوة العلمية “التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات” بمشاركة 150مختصاً من دول عربية ومنظمات دولية.
وأكد الأمير تركي أن محور الأرض من المحاور الأساسية لإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما أن القيادة ارتأت أن يكون شعارها منطلقًا من القمم، وهي أساس لطبيعة المنطقة ومن الشيم التي تعد سمة لأجدادنا في حفاظهم على عدد من المبادئ ومن بينها الحفاظ على الطبيعة.
وتناولت أعمال الجلسة الأولى للندوة تجربة منطقة عسير وجاهزيتها في مواجهة حرائق الغابات، من خلال إصدار دليل إرشادي لضمان تكامل عمل الفرق ذات العلاقة بمعالجة حرائق الغابات.
يذكر أن الندوة نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع إمارة منطقة عسير ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بينما المشاركون من المملكة، والأردن، والبحرين، وتونس، وليبيا، والمغرب.
وفق “أخبار 24”.