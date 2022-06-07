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جديد المحليات > حققوا مكاسب بلغت 96 مليون ريال.. “السوق المالية” تحيل متورطين في حالة اشتباه إلى النيابة العامة
08/06/2022   12:00 ص

حققوا مكاسب بلغت 96 مليون ريال.. “السوق المالية” تحيل متورطين في حالة اشتباه إلى النيابة العامة

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أحال مجلس هيئة السوق المالية 15 مشتبهاً بهم ما بين أفراد وشركات من داخل المملكة وخارجها إلى النيابة العامة، لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين تورطوا في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر سهم إحدى الشركات، وتحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.

وأضافت أن تدخلهم نتج عنه تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية “محل الاشتباه” بمبلغ يتجاوز 96 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

حققوا مكاسب بلغت 96 مليون ريال.. “السوق المالية” تحيل متورطين في حالة اشتباه إلى النيابة العامة

جديد المحليات
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