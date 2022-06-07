نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الضمان الصحي”: ارتفاع معدل الالتزام.. والتأمين على 10 ملايين خلال الربع الثاني من هذا العام
08/06/2022   12:00 ص

“الضمان الصحي”: ارتفاع معدل الالتزام.. والتأمين على 10 ملايين خلال الربع الثاني من هذا العام

+ = -
534

أعلن مجلس الضمان الصحي ارتفاع معدل الالتزام في التأمين الصحي، وأعداد المؤمن لهم خلال الربع الثاني لهذا العام 2022 بنسبة 83%، بزيادة 8% مقارنةً بنفس المدة العام الماضي.

وأوضح أن أعداد المؤمن لهم المسجلين تجاوزت 10 ملايين خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتقدر نسبتهم بـ 83%، مقارنة بعددهم بالربع المماثل من عام 2021، والذي بلغ 9.1 مليون مستفيد بنسبة 74%.

وبين المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور ناصر الجهني أن الزيادة في أعداد المستفيدين المؤمن لهم تعود لجهود مجلس الضمان الصحي وحرصه على الالتزام بالدور الرقابي والإشرافي لضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم. وفق “أخبار 24”.

“الضمان الصحي”: ارتفاع معدل الالتزام.. والتأمين على 10 ملايين خلال الربع الثاني من هذا العام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213795.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.