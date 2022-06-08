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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء معتدلة على عدد من المناطق وحرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة
08/06/2022   8:45 ص

طقس اليوم.. أجواء معتدلة على عدد من المناطق وحرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومستقراً على بقية المناطق.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن، ستكون 48 درجة في الدمام وتصل إلى 49 درجة بالأحساء وحفر الباطن، و46 درجة بالرياض، و45 درجة بمكة والمدينة وبريدة، و37 درجة في جدة.

طقس اليوم.. أجواء معتدلة على عدد من المناطق وحرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة

جديد المحليات
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