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جديد المناطق > “جدة جنغل بارك” تعلن فتح المنتزه العام مجانًا من الأحد إلى الأربعاء لنهاية الموسم
08/06/2022   8:45 ص

“جدة جنغل بارك” تعلن فتح المنتزه العام مجانًا من الأحد إلى الأربعاء لنهاية الموسم

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أعلنت فعاليات موسم جدة، الدخول المجاني لزوار المنتزه العام في “جدة جنغل بارك” من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية الموسم.

وتضم “جدة جنغل بارك” أكثر من ألف حيوان إلى جانب الطيور النادرة، كما تتيح إمكانية التفاعل معها مباشرة، مع إضافة تجربة ممشى الغابة والسفاري وبعض المفاجآت الأخرى.

وتشهد فعالية جدة جنغل حضوراً مميزاً للأسر والأطفال، الذين حرصوا على التقاط الصور مع الطيور النادرة والطبيعة الساحرة في مواقع الفعاليات.

وفق “أخبار 24”.

“جدة جنغل بارك” تعلن فتح المنتزه العام مجانًا من الأحد إلى الأربعاء لنهاية الموسم

جديد المناطق
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