ضمن مبادرة طريق مكة.. إطلاق أولى رحلات ضيوف الرحمن من باكستان

أطلق سفير المملكة لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أمس (الثلاثاء)، أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة بجمهورية باكستان من مطار إسلام آباد الدولي.
وأكد المالكي حرص حكومة المملكة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.
وأضاف أن مبادرة طريق مكة تأتي للعام الرابع على التوالي، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك في 5 دول من بينها باكستان. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة؛ ما يسهل على ضيوف الرحمن إتمام حجهم براحة وطمأنينة.