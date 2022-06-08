“النصر” يُرسل خطابًا لـ”الاحتراف” و”التحكيم الرياضي” بشأن قضيتي “حمدالله” و”كنو”

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر، قد أرسل خطابًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، يطلب سرعة البت بقضية الشكوى ضد لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمدالله وناديه فيما يُعرَف بـ “قضية التسجيلات”.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة نادي النصر أرسل أيضًا خطابًا مماثلاً لمركز التحكيم الرياضي؛ يُطالب بالبت في قضية لاعب الهلال، محمد كنو.
وكان ناي النصر قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد الاتحاد وحمدالله؛ بحجة تفاوضهما أثناء سريان عقد اللاعب المغربي مع النصر، كما تقدّم باستئناف ضد قرار الغرامة المالية في قضية محمد كنو بعد توقيعه لناديين.
وأصدرت غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة، في وقت سابق، قرارًا بإيقاف لاعب الهلال محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية.