“الأخضر” يواصل استعداده لمواجهة “فنزويلا”.. وثنائي المنتخب يغيبان

واصل المنتخب الوطني مساء أمس (الثلاثاء) استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء يوم (الخميس) المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع لافينكا” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، فبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ولم يشارك اللاعب “سلمان الفرج” في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في الكتف الأيمن، كما لم يشارك اللاعب “محمد البريك” في التدريبات الجماعية لتعرضه لوعكة صحية. وفق “أخبار 24”.
ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.