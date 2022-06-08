رسميًا.. “الاتحاد” يُعلن تمديد تعاقد لاعب كرة السلة عمر عبادة

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أعلن نادي الاتحاد، تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي عقد المحترف التونسي بصفوف فريق كرة السلة، عمر عبادة.
وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن عقد اللاعب سيمتد لموسم رياضي واحد.
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