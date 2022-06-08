كورونا في المملكة.. الإصابات تتجاوز الألف وانخفاض الحالات الحرجة بشكل كبير

أظهرت الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، قفزة جديدة في الإصابات لتتجاوز الألف حالة، في حين انخفضت الحالات الحرجة بشكل كبير، واستقرت حالات التعافي والوفيات.
وبحسب بيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل 1029 إصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 20 فبراير 2022، لتواصل الإصابات ارتفاعها المطرد منذ مطلع مايو الماضي.
وانخفضت الحالات الحرجة بشكل واضح لليوم الثاني على التوالي، حيث غادرت 7 حالات العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 92 حالة.
في المقابل شهدت حالات الوفيات استقراراً معتاداً، حيث سُجلت 3 حالات وفاة نتيجة كوفيد 19، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 9163. وبذلك تبقى الوفيات عند معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.
كما استقرت حالات التعافي، حيث تعافي 616 مريضاً من الفيروس، لكن معدل المتعافين بقي أقل من الإصابات الجديدة لليوم العاشر على التوالي. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 756871 من أصل 774250 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.