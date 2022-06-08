استشاري: زيادة حالات كورونا لا علاقة لها بارتفاع الحرارة.. ويجب استيفاء التطعيم والتقيد بالإجراءات الاحترازية

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عويضة الدوسري، ألا علاقة لفصول السنة وتغير درجات الحرارة بزيادة حالات “كوفيد- 19” وسرعة انتشاره مؤخراً.
وقال “الدوسري” إن ارتفاع الحالات الذي نشهده حاليًا لم يقتصر على المملكة، بل مُلاحظ على مستوى العالم، وأحد أهم أسبابه عدم الالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات الاجتماعية وغسل اليدين داخل وخارج البيت، داعياً لأخذ الحيطة والحذر وقت التواجد في التجمعات والمناسبات المغلقة.
وأضاف لـ”أخبار24″ أن الأنواع المتفرعة من متحور أوميكرون تختلف عن المتحورات السابقة في سرعة انتشارها، وهذا مثبت بالدراسات الحديثة إلا أنه قد يكون أقل حدة وأقل في حدوث الوفاة -لا قدر الله-.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل فئة الأطفال ومساهمتهم في ارتفاع الحالات، حيث إن الأمر طبيعي لقلة استيفاء التطعيمات في هذه الفئة وصعوبة التزامهم بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن “الدوسري” أن الزيادة المضطردة في عدد الحالات قد لا تمثل إلا رقما آخر لا يدعو للخوف، ولكنه بالتأكيد يدعو لأخذ الحذر وتجنب التواجد في الحشود دون كمامات والعناية بالنظافة الشخصية واستيفاء الجرعات من لقاحات كورونا.
جدير بالذكر أن المملكة تشهد منذ عيد الفطر زيادة مضطردة في حالات كورونا، حتى اقتربت خلال اليومين الماضيين من حاجز الألف حالة، فضلاً عن ارتفاع الحالات الحرجة.