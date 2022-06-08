لقطات نادرة للملك فيصل وعمره 13 عامًا خلال زيارته الرسمية لبريطانيا

وثقت لقطات نادرة الملك فيصل بن عبد العزيز أثناء الزيارة الرسمية التي أجراها إلى بريطانيا وهو بعمر 13 عامًا .
ويرجع تاريخ هذه الزيارة إلى عام 1919، حينما أوفد الملك عبدالعزيز آل سعود نجله الملك فيصل إلى بريطانيا نيابةً عنه لحضور احتفالات رسمية.
وبينت اللقطات المسجلة عن تلك الزيارة جانبًا من مراسم الاستقبال الرسمي للملك فيصل وأعضاء الوفد المرافق له. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الزيارة تمت تلبية لدعوة ملك بريطانيا حينها جورج الخامس لزيارة لندن وحضور احتفالات انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.
فيديو للملك فيصل وعمره 13عام، خلال زيارته #بريطانيا عام 1337هـ/1919م نيابةً عن والده #الملك_عبدالعزيز، وذلك تلبية لدعوة ملك بريطانيا جورج الخامس لزيارة لندن وحضور احتفالات انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.#السعودية https://t.co/doXXzwnVzH
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) June 8, 2022