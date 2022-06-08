إعادة افتتاح “الظهران مول” بعد شهر من إغلاقه بسبب الحريق

أعلنت شركة “المراكز العربية”، أن مجمع الظهران مول أُعيد افتتاحه أمس (الثلاثاء)، باستثناء بعض الأجزاء المتضررة من الحريق، الذي اندلع قبل أقل من شهر.
وأكدت الشركة في بيان على “تداول”، أنه جارٍ حالياً استكمال أعمال إعادة تأهيل تلك الأجزاء المتضررة تمهيداً لافتتاحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفيما يخص الجزء الذي طاله الحريق بشكل مباشر، أوضحت أنه يمثل ما نسبته 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية، وتقوم الشركة حالياً بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيله بشكل لائق، ما سيتطلب إعادة افتتاحه بضعة أشهر.
وتوقعت الشركة ألا يتجاوز الأثر المالي لهذا الحادث على القوائم المالية للشركة مبلغ 25 مليون ريال، بناءً على التقديرات الأولية، وفي ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول، لافتةً إلى أن هذا الأثر يظهر ابتداءً من الربع الأول 2023. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن حريقاً اندلع يوم 13 مايو الماضي في مجمع الظهران مول التابع لشركة “المراكز العربية”، حيث طال منطقة محدودة من توسعة المول الواقعة في الجهة الغربية والتي تم افتتاحها خلال عام 2008.
بعد إغلاقه لعدة أسابيع نتيجة نشوب حريق..
الأهالي والزوار يحيون جنبات وممرات #الظهران_مول عقب تهيئته وتخليصه من آثار الحريق
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@_MAldaham pic.twitter.com/o4HYrCLOam
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 8, 2022