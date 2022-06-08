العتيبي يرافق الشمري للمرحلة الختامية من المعلق الذهبي

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة المعلق الذهبي عن تأهل المتسابق عبدالرحمن العتيبي للمرحلة النهائية بعد تجاوزه المنافسين أمس ضمن المرحلة الثانية من المسابقة التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن بمدينة الرياض.
وشهدت المرحلة الثانية المشاركة النسائية الأولى في المسابقة للمتسابقة المذيعة سارة العاكور، وضمت 8 منافسين آخرين، حيث حصل عبدالرحمن العتيبي على الكرت الذهبي فيما انتقل بقية المتنافسين لمرحلة تصويت الجمهور لتتويج اثنان منهم وإعلان تأهلهما للمرحلة النهائية.
وكان الإتحاد السعودي للهجن قد أطلق الأسبوع المنصرم مسابقة المعلق الذهبي، والتي تضم ٢٧ متسابقاً، حيث شهدت المرحلة الأولى فوز المتسابق عايش بن فهيد الشمري، باختيار لجنة التحكيم، بينما تأهل المتسابقان عبدالمجيد فليح العنزي، وسلطان بن يحيى العطوي بتصويت الجمهور.
وتعد مسابقة المعلق الذهبي أحد البرامج التي تهدف لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للتعليق على رياضة الهجن بما يتواكب مع قيمة هذا الموروث التاريخي والثقافي، ويتبناه الاتحاد السعودي للهجن بهدف صقل المواهب السعودية والخليجية الشابة في التعليق .