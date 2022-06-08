الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى تبحث آليات تنفيذ برامج التطوير المهني للعاملين بالقطاع الصحي

عقدت الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى، الأحد الماضي، اجتماعاً تنفيذياً مع عدد من الكليات الصحية التابعة للجامعة، وذلك بمقر الكلية بالعزيزية؛ بغرض التباحث حول موضوع آليات تنفيذ برامج التطوير المهني المقدمة للعاملين بالقطاع الصحي وبرامج التجسير والدراسات العليا.
وذلك بحضور عميدة كلية التمريض الدكتورة فاطمة السلمي، وعميدة كلية الصيدلة الدكتورة أميمة الحاج، وعدد من وكلاء الكليتين ومسؤوليها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الكلية التطبيقية والكليات الصحية؛ بشأن تقديم حزمة من البرامج المتنوعة في التطوير المهني الصحي بما يخدم سوق العمل، ويسهم في الارتقاء بالعاملين فيه من خلال برنامج التجسير والدراسات العليا.
وأوضحت الكلية أن التجسير هو برنامج يسمح للطالب الذي أنهى دراسة الدبلوم بمعدل محدد من كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم التقدم لإحدى الجامعات السعودية لاستكمال الدراسة في برنامج البكالوريوس وفق شروط تضعها الجامعة. وفق “أخبار 24”.
وأكد عميد الكلية التطبيقية على ما جاء في خطة الوزارة التفصيلية للكليات التطبيقية وضوابط ومعايير استحداث البرامج والدبلومات المتخصصة، مشيراً إلى سعي الكلية واهتمامها بتحسين وتطوير العاملين في سوق العمل بما يوائم المستهدفات الوطنية، ومتطلبات الحراك المهني لا سيّما في المجال الصحي، وذلك بتقديم العديد من الخدمات العلمية والنوعية بالتعاون مع كليات الجامعة.