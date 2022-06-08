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جديد المحليات > بدء التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج
08/06/2022   5:00 م

بدء التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج

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بدأ التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة، اليوم (الأربعاء)، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1443هـ.

ونشرت قناة الإخبارية، لقطات حصرية لبدء التشغيل القطار، عبر حسابها على تويتر.

يذكر أن حج عامي (1441هـ، و1442هـ) قد شهدا وقف عمل قطار المشاعر استثنائيًا، نظرًا لاقتصار الحج على عدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بسبب انتشار وباء كورونا عالميًا.

وفق “أخبار 24”.

بدء التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج

جديد المحليات
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