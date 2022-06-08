بدء التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج

بدأ التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة، اليوم (الأربعاء)، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1443هـ.
ونشرت قناة الإخبارية، لقطات حصرية لبدء التشغيل القطار، عبر حسابها على تويتر.
يذكر أن حج عامي (1441هـ، و1442هـ) قد شهدا وقف عمل قطار المشاعر استثنائيًا، نظرًا لاقتصار الحج على عدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بسبب انتشار وباء كورونا عالميًا.
فيديو | لقطات حصرية لـ #الإخبارية..
بدء التشغيل التجريبي لقطار الحرمين في المشاعر المقدسة استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم #الحج#نشرة_النهار pic.twitter.com/x797dRdIQr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2022
وفق “أخبار 24”.