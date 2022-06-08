شركة أغذية كويتية: تصريحات المدير المالي عن زيادة أسعار منتجاتنا في المملكة ليست دقيقة.. وسنعيد الأسعار إلى ما كانت عليه

أوضحت شركة أغذية كويتية، أن تصريحات المدير المالي في مقابلة تلفزيونية عن زيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسب تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة ليست دقيقة ولا تعكس توجهات الإدارة للسوق السعودي.
وأضافت أنها رصدت كافة ردود الفعل، مؤكدةً اهتمامها بكل ما يُطرح من نقد بناءً وملاحظات من المستهلك للتطوير والتحسين.
وأشارت إلى أنه انطلاقاً من حرصها واهتمامها برضى المستهلكين في المملكة؛ فإنها ستخفض أسعار منتجاتها الموجهة للمستهلك في السوق السعودي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنها في إطار حرصها على المستهلك السعودي ستعيد أسعار منتجاتها وسلعها في السوق السعودي إلى ما كانت عليه سابقاً، وتلغي أي زيادات سعرية على المنتجات، وذلك رغم ارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد والذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بتكاليف المنتجات الغذائية عالمياً.
وكان المدير المالي للشركة قد أثار الجدل الشهر الماضي، عندما صرح في مقابلة تلفزيونية أنه تم رفع أسعار الشركة في المملكة بنسبة تصل إلى 30%.