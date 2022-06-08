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جديد المحليات > “الإعلام المرئي والمسموع” تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني
08/06/2022   5:00 م

“الإعلام المرئي والمسموع” تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني مع الاهتمام بوضوحه وشفافيته لكسب ثقة العملاء الموجه لهم الإعلان.

وتمثلت هذه الضوابط في تحديد مزايا المنتج، وهوية التاجر، والسعر مع الضريبة، وأجور التسليم، في الإعلانات التي تعرض الأسعار، بالإضافة إلى المصداقية في الإعلانات، وعدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية.

كما شملت الضوابط عدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهـم دون إذنهـم، ووضـع الـجـدول الـزمـنـي الـمـنـاسـب للإعـلان وفـقا للتصنيف العمري بجانب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت تعميما بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

“الإعلام المرئي والمسموع” تدعو للالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني

جديد المحليات
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