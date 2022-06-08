“عشوائيات جدة” تعلن تغيير مواعيد فصل الخدمات والإزالة لعدد من الأحياء

أعلنت لجنة إزالة الأحياء العشوائية بجدة تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في بعض الأحياء المقرر إزالتها.
وذكرت اللجنة أن الأحياء التي شملها تغيير في المواعيد هي أحياء (المنتزهات، وقويزة، والعدل والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي).
وسيتم إشعار سكان هذه الأحياء على التوالي في أيام 23 يوليو، و14 أغسطس، و27 أغسطس و17 سبتمبر من العام الحالي، على أن تبدأ أعمال فصل الخدمات في هذه الأحياء في 6 أغسطس، و28 أغسطس، و1 سبتمبر، و1 أكتوبر.
وأكدت أن أعمال الإزالة ستبدأ في حي المنتزهات في 22 أغسطس، وستنتهي في 12 سبتمبر، وسيتم الانتهاء من رفع الأنقاض في 12 ديسمبر، في حين ستبدأ أعمال الإزالة في حي قويزة في 4 سبتمبر وتنتهي في 14 سبتمبر، على أن يتم الانتهاء من رفع الأنقاض في 14 ديسمبر.
كما تعتزم اللجنة بدأ أعمال الإزالة في حي العلم والفضل في مطلع أكتوبر وتنتهي منها في 22 من الشهر ذاته على أن تنتهي كافة أعمال رفع الأنقاض بحلول 22 يناير من العام الجديد، في حين تبدأ أعمال الإزالة في السلم وكيلو 14 الشمالي في 15 أكتوبر وتنتهي منها في 29 من الشهر ذاته على أن تنتهي كافة أعمال رفع الأنقاض في 29 يناير القادم.
وفق “أخبار 24”.