عدد من الجهات الحكومية تنفذ جولات رقابية على منافذ بيع المركبات

نَفَّذَ عددٌ من الجهات الحكومية 2.5 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المركبات في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات.
وأسفرت الجولاتُ الرقابيةُ عن ضبط 27 منشأةً مخالفةً تنوَّعت بين: عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية، وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة تالفة أو ممزقة، وعدم وضع بطاقة اقتصاد الوقود في مكانها الصحيح، وبطاقة اقتصاد وقود ملصقة غير ملونة.
يُشار إلى أن الجولات شارك فيها كلٌّ من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وفق “أخبار 24”.