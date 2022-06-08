“الخريف”: المملكة عازمة على بناء قاعدة صناعية قوية لتغطية الاحتياج المحلي وتعزيز الصادرات

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة عازمة على بناء قاعدة اقتصادية قوية تسهم في تغطية الاستهلاك المحلي، وتعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الوطني للجودة الذي عُقد بالمدينة المنورة، أن تبني مفهوم الجودة الشاملة من أهم أدوات نجاح المؤسسات، وهو ما نحرص على تنفيذه في قطاع الصناعة والتعدين، سواء من خلال الأنظمة أو التشريعات أو المبادرات؛ وذلك من أجل ضمان بناء قاعدة صناعية قوية قائمة على الجودة.
وأضاف الخريف أن الجودة يجب أن تتحول إلى ثقافة راسخة في المؤسسات، مؤكداً على دور الحكومات والمشرعين في توجيه القطاع الخاص نحو تبني مفاهيم الجودة، وترسيخها واستشعار تأثيرها المباشر على عمل القطاع ورفع قدرته التنافسية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة غنية بالعديد من الثروات الطبيعية، وتتميز بموقع جغرافي يُمكّنها من الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، مبيناً أن الاستراتيجية الصناعية تعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بشكل يسهم في تغطية الاستهلاك المحلي، وتحقيق الأمن الدوائي والغذائي والعسكري للمملكة.
وفق “أخبار 24”.