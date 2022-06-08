“أبشر” تنفذ 1.4 مليون عملية في شهر واحد

ساهمت منصة “أبشر”، في شهر مايو الماضي، في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار بتوفير أكثر من 350 خدمة عبر حلولها الرقمية.
ووصل إجمالي العمليات التي نفّذها المستفيدون من “أبشر” أكثر من 1.4 مليون عملية، منها: إصدار وتجديد الإقامات، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد الجواز السعودي.
كما شملت: نقل الخدمات، وتمديد الخروج والعودة، وتجديد استمارة المركبة، وطلب ورقة إصلاح، وتجديد رخصة القيادة، وتفويض قيادة، وتقديم طلب توصيل بالبريد.
ويستفيد من المنصة أكثر من 24 مليون هوية رقمية، على مدار الساعة، دون الحاجة إلى مراجعة قطاعات الوزارة لتنفيذ الخدمات.
وفق “أخبار 24”.