“التحلية” تبدأ إنتاج منظومة “الجبيل 2” بطاقة 400 ألف م3 يومياً من المياه المحلاة

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء المرحلة الثانية من إنتاج المياه المحلاة من منظومة الجبيل (المرحلة الثانية)، والتي تمثل أحد مشاريعها الجديدة التي تعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة.
وأوضحت المؤسسة اليوم (الأربعاء) أن المحطة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه وسد الاحتياج، بطاقة تصميمية تبلغ 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.
من جهته، أكد محافظ المؤسسة المهندس عبدالله العبدالكريم، خلال جولته على منظومات ومشاريع المنطقة الشرقية أهمية رفع كفاءة قطاعات المؤسسة، والعمل على دعم المبادرة الاستراتيجية للحد من الانبعاثات والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتضمنت جولة المحافظ الوقوف على الجهود الإنتاجية لتعزيز أمن الإمداد، والتأكد من كفاءة المشاريع ومواءمتها للأهداف والمبادرات الاستراتيجية؛ لزيادة الإنتاج وتمكين التقنيات الصديقة للبيئة والذكاء الاصطناعي، بأعلى كفاءة وموثوقية، ودعم خطط الحد من الانبعاثات والاستدامة البيئية. وفق “أخبار 24”.
كما وقف على مشروع نظام نقل مياه الجبيل – المنطقة الشرقية (المرحلة الثالثة) الذي يبلغ طوله 133 كلم, بسعة نقل 900 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويستهدف إمداد محافظات ومراكز “صفوى – رأس تنورة – القطيف – الدمام – الأمانة – الصواري – الخبر”، وتفقد أيضاً مشروع نظام نقل مياه الخبر – الدمام البالغ طوله 27 كلم، بسعة نقل 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.