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جديد المحليات > تسهيلاً لبدء العمل التجاري في المملكة .. “التجارة” تطلق خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية عبر الفرع الرقمي
08/06/2022   10:58 م

تسهيلاً لبدء العمل التجاري في المملكة .. “التجارة” تطلق خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية عبر الفرع الرقمي

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أطلقت وزارة التجارة خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية من خلال الفرع الرقمي للوزارة، وذلك لتسهيل بدء العمل التجاري في المملكة.

وبينت الوزارة أن الخدمات الجديدة للشركات المساهمة، تضمنت إمكانية تأسيس شركة مساهمة، والتحول إلى شركة مساهمة، وإصدار خطاب عدم الممانعة للشركات المساهمة المدرجة، وإصدار القرار الوزاري بإعلان تأسيس أو تحول الشركة إلى شركة مساهمة.

وأضافت أن الخدمات الجديدة تتيح تأسيس الشركات الأجنبية أو المختلطة، وإصدار فروع للشركات الأجنبية، وتجديد وتعديل وشطب السجلات التجارية للشركات الأجنبية، والحصول على مستخرج سجل تجاري للشركات الأجنبية، مبينة أن جميع هذه الخدمات تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفرع الرقمي للوزارة يقدم 86 خدمة لقطاع الأعمال، حيث يمكن الوصول لجميع الخدمات عبر الرابط.

تسهيلاً لبدء العمل التجاري في المملكة .. “التجارة” تطلق خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية عبر الفرع الرقمي

جديد المحليات
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