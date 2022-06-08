“السوق المالية” تعدل المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المرخص لها في نشاط تقديم المشورة

وافقت هيئة السوق المالية على تعديل المتطلبات التنظيمية لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة، أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة.
وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى تطوير أعمال نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة بما يخدم القطاع والمتعاملين فيه.
وتضمن التعديل إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط المشورة، من متطلب تكوين مجلس مديرين، إضافة إلى إعفائها من متطلب يوجب أن يكون لديها في جميع الأوقات شخص مسجل على وظيفة المدير المالي.
كما أعفيت تلك المؤسسات من متطلبات أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين، وألا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء.
وفق “أخبار 24”.