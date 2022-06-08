نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “السوق المالية” تعدل المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المرخص لها في نشاط تقديم المشورة
08/06/2022   10:58 م

“السوق المالية” تعدل المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المرخص لها في نشاط تقديم المشورة

+ = -
560

وافقت هيئة السوق المالية على تعديل المتطلبات التنظيمية لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة، أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة.

وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى تطوير أعمال نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة بما يخدم القطاع والمتعاملين فيه.

وتضمن التعديل إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط المشورة، من متطلب تكوين مجلس مديرين، إضافة إلى إعفائها من متطلب يوجب أن يكون لديها في جميع الأوقات شخص مسجل على وظيفة المدير المالي.

كما أعفيت تلك المؤسسات من متطلبات أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين، وألا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء.

-

وفق “أخبار 24”.

“السوق المالية” تعدل المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المرخص لها في نشاط تقديم المشورة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213935.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.