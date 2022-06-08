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جديد المحليات > “تصفية” تصرف 2.7 مليار ريال للمساهمين في “أراضي شاطئ القطيف”
08/06/2022   10:58 م

“تصفية” تصرف 2.7 مليار ريال للمساهمين في “أراضي شاطئ القطيف”

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أصدرت لجنة المساهمات العقارية، اليوم الأربعاء، قرارين متعلقين بمساهمة أراضي شاطئ القطيف.

وتضمن ذلك صرف مبلغ 2.7 مليار ريال للمساهمين في مساهمة أراضي شاطئ القطيف، بعد أن سبق وأعلنت تصفية عن بيع أرض المساهمة بالمزاد العلني بمبلغ قدره 4.1 مليار ريال.

كما قررت اللجنة حجز مبلغ 927.3 مليون ريال، تمثل نسبة 25% من صافي بيع أرض المساهمة لتكون مبلغاً احتياطياً؛ وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 19 / 2/ 1443هـ. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مساحة أراضي شاطئ القطيف تزيد على 5 ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

“تصفية” تصرف 2.7 مليار ريال للمساهمين في “أراضي شاطئ القطيف”

جديد المحليات
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