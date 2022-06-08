وكيل فهد المولد: تقدمنا باستئناف رسمي لمركز التحكيم.. والتزمنا بالفترة التي يمنحها القانون

قال وكيل أعمال لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، جراح الظفيري إنه تقدم باستئناف رسمي باسم موكله أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب لمدة 18 شهرًا.
وأضاف الظفيري، وفقًا لـ “المدينة”: “علينا انتظار صدور القرار الحاسم في القضية والتزمنا بالفترة التي يمنحها القانون للاستئناف على القرار والمقدرة بـ21 يومًا من تاريخ صدور القرار”.
وأتم وكيل فهد المولد تصريحاته بقوله: “حظر مشاركة فهد المولد في المنافسات الرياضية تكون خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي”.
وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019 /21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.