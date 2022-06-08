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رياضة > أخضر الصالات يكسب العراق ويتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا
08/06/2022   10:57 م

أخضر الصالات يكسب العراق ويتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

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تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة، بعد تغلبه على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي النصر الكويتي مساء اليوم (الأربعاء).

واستطاع أخضر الصالات تحويل تأخره في المباراة بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلت عن طريق عبدالإله العتيبي (هدفين) وصالح القرني هدف.

وتمكن الأخضر بنهاية مباريات المجموعات من الحصول على 6 نقاط من أصل 9 نقاط في وصافة المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة، في انتظار تحديد المنتخب الذي سيلاقيه في نصف النهائي. وفق “أخبار 24”.

أخضر الصالات يكسب العراق ويتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

رياضة
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