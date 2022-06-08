المركزُ الوطنيُّ لإدارة الدَّين يُتَوَّجُ بجائزة أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي بالشرق الأوسط

تُوّجَ المركزُ الوطنيُّ لإدارة الدين اليوم (الأربعاء) بجائزة “أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط السنوية في دبي.
وأوضح المركز أن هذا التتويج يعكس قدرةَ المملكة على تلبية توقعات المستثمرين والوصول إلى جميع أسواق الدَّين لتأمين احتياجاتها التمويلية على المدى القصير والمتوسط والطويل بتكلفة عادلة.
وأشار إلى أن الحصول على هذه الجائزة يترجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدَّين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الجوائز في تعزيز الإقبال على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات.