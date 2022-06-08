الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات واجبة السداد على أندية دوري المحترفين.. وتحدد الموعد النهائي لسدادها

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتصدَّر النادي الأهلي قائمة الأندية الأعلى التزامًا بـ 48.034949 ريالًا، تلاه الاتحاد بـ 42.030.319 ريالًا، وحلَّ النصر في المركز الثالث بملبغ 36.129.527، والشباب رابعًا بـ 32.694.764 ، والاتفاق خامسًا بـ 22.047.409.
وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي، أن لجنة الكفاءة المالية حددت يوم 21 أغسطس المقبل، موعدا نهائيا للوفاء بديون الأندية.
وأوضحت لجنة الكفاءة المالية، أنه خلال أقل من عام انخفضت التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 51.46%.
وفق “أخبار 24”.