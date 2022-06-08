نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات واجبة السداد على أندية دوري المحترفين.. وتحدد الموعد النهائي لسدادها
08/06/2022   10:57 م

الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات واجبة السداد على أندية دوري المحترفين.. وتحدد الموعد النهائي لسدادها

+ = -
573

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدَّر النادي الأهلي قائمة الأندية الأعلى التزامًا بـ 48.034949 ريالًا، تلاه الاتحاد بـ 42.030.319 ريالًا، وحلَّ النصر في المركز الثالث بملبغ 36.129.527، والشباب رابعًا بـ 32.694.764 ، والاتفاق خامسًا بـ 22.047.409.

بينما ظهر أندية الهلال والفيصلي والفتح وأبها في القائمة دون أي التزمات مالية واجبة الوفاء.

وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي، أن لجنة الكفاءة المالية حددت يوم 21 أغسطس المقبل، موعدا نهائيا للوفاء بديون الأندية.

وأوضحت لجنة الكفاءة المالية، أنه خلال أقل من عام انخفضت التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 51.46%.

الكفاءة

الكفاءة

وفق “أخبار 24”.

الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات واجبة السداد على أندية دوري المحترفين.. وتحدد الموعد النهائي لسدادها

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213963.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.