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جديد المحليات > بالفيديو.. وكيل الصحة: ارتفاع حالات كورونا هذه الأيام بسبب التراجع عن التقيد بالإجراءات الصحية
08/06/2022   11:01 م

بالفيديو.. وكيل الصحة: ارتفاع حالات كورونا هذه الأيام بسبب التراجع عن التقيد بالإجراءات الصحية

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تناول وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جوخدار، اليوم الأربعاء، أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام، موجهاً رسالة لمن لم يكمل التطعيمات.

وعزا جوخدار خلال حديثه لقناة الإخبارية أسباب الارتفاع إلى تراجع المجتمع عن التقيد بالإجراءات الصحية ضد الفيروس، بعد أن كان الالتزام شديداً جداً، حيث ظن البعض أنه مع تكرار الإصابات أصبحت الأعراض بسيطة، ونتج عن ذلك تساهل مجتمعي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى دور العلاقات الاجتماعية الاعتيادية في زيادة الإصابات، موضحاً أنه لم تظهر متحورات جديدة بعد أوميكرون، لكن التسلسلات داخل أوميكرون هي التي تسبب ارتفاعاً في معدل الإصابات كل فترة وأخرى على مستوى العالم وفي المملكة.

وأكد أن ارتفاع الإصابات لم يؤثر على القطاع الصحي، ولن يكون لها تأثير؛ بسبب ارتفاع المناعة في المجتمع بعد أخذ 80% من المجتمع التطعيمات التي وفرتها الدولة، وهو رقم عالٍ جداً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف جوخدار أن الوضع مطمئن، وأنه يحث على أخذ الجرعة التنشيطية؛ لأنها مهمة جداً، وأن أغلب الحالات التي دخلت العناية المركزة، هي لمن أخذ جرعة واحدة أو لم يكمل التطعيمات، أو لم يطعم أصلاً.

بالفيديو.. وكيل الصحة: ارتفاع حالات كورونا هذه الأيام بسبب التراجع عن التقيد بالإجراءات الصحية

جديد المحليات
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