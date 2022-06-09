أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف المناطق، ومدى إمكانية ارتفاع درجات الحرارة.
وتوقع التقرير، حالة طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومستقر على معظم مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع عدم استبعاد ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة.
وأشار إلى درجات الحرارة بعدد من المدن في المنطقة الشرقية ستصل إلى 49 درجة مئوية، فيما ستكون 46 درجة في الرياض، و45 درجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة، و38 درجة في جدة.وفق “أخبار 24”.