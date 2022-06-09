وصلت طلائع ضيوف الرحمن المُستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من باكستان وإندونيسيا، أمس (الأربعاء)، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، فيما بدأت طلائع المستفيدين من المبادرة من ماليزيا في المغادرة متجهة إلى المملكة.
وجاءت طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان قادمة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي، حيث جرى استقبالهم من قِبل مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء فهد خالد العتيبي، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.
كما وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية إندونيسيا قادمة عبر صالة المبادرة في مطار جاكرتا الدولي، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة. وفق “أخبار 24”.
فيما بدأت أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا بالتوجه إلى المملكة بعد مغادرة رحلتهم من مطار كوالالمبور الدولي.
#فيديو | وصول طلائع المستفيدين من مبادرة “#طريق_مكة” من جمهورية باكستان إلى المدينة المنورة.https://t.co/CYyqM3nXg9#واس_عام pic.twitter.com/7gQsoe6U1x
— واس العام (@SPAregions) June 8, 2022