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جديد المحليات > من بينهم امرأة لأول مرة.. صدور موافقة خادم الحرمين على تعيين أعضاء مجلس إدارة “ساما” من القطاع الخاص
09/06/2022   7:03 ص

من بينهم امرأة لأول مرة.. صدور موافقة خادم الحرمين على تعيين أعضاء مجلس إدارة “ساما” من القطاع الخاص

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي من غير موظفي الحكومة.

وتضمن الأمر الملكي الموافقة على تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة البنك:

– حمد بن سعود السياري.

– خالد بن أحمد الجفالي.

– راشد بن عبدالعزيز الحميد.

– عبدالله بن حسن العبد القادر.

– شيلا بنت عذيب الرويلي.

من جانبه، رفع محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الموافقة الكريمة، سائلاً الله التوفيق لجميع الأعضاء لتحقيق تطلعات القيادة. وفق “أخبار 24”.

من بينهم امرأة لأول مرة.. صدور موافقة خادم الحرمين على تعيين أعضاء مجلس إدارة “ساما” من القطاع الخاص

جديد المحليات
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