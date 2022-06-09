صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي من غير موظفي الحكومة، حيث ورد من بين الأسماء امرأة واحدة هي شيلا بنت عذيب الرويلي.
وتُعد شيلا الرويلي التي حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل، وشهادتي ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكذلك من كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتقنية، صاحبة سيرة عملية مميزة.
واختِيرت شيلا الرويلي العام الماضي، ضمن قائمة لأكثر 25 امرأة تأثيراً في قطاع الطاقة لعام 2021م من قبل مؤسسة هارت إنيرجي، والتي ركزت على النساء اللاتي أحدثن علامة فارقة في هذا القطاع عالمياً. وفق “أخبار 24”.
وقدمت منذ انضمامها إلى أرامكو السعودية عام 1998، العديد من المشاريع المهمة والتي تضمنت إنشاء شركة وصاية الشركة المسؤولة عن استثمارات الشركة لمعاشات التقاعد، كما أن لها الكثير من المناصب بمجالات إدارة المشاريع والاستثمار والتجارة أيضاً.
ونجحت “شيلا” في تطوير مهاراتها على مدار السنوات الماضية ما جعلها تلعب أدواراً وظيفية عديدة بمجالات الإدارة المالية والاستثمار، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والتخطيط واقتصاد الطاقة، إلى جانب تدرجها في شركة أرامكو من خلال عملها أمينة للصندوق بالشركة، والرئيسة التنفيذية لشركة “وصاية” العالمية للاستثمار.