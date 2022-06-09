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جديد المحليات > “الحج والعمرة” تحذر من الانسياق خلف ادعاءات تقديم خدمات الحجّ بأسعار زهيدة
09/06/2022   7:03 ص

“الحج والعمرة” تحذر من الانسياق خلف ادعاءات تقديم خدمات الحجّ بأسعار زهيدة

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حذّرت وزارة الحج والعمرة من حسابات وأشخاص وهميين يدَّعون تقديم خدمات وخيارات الحج في حملات مخالفة وبأسعار زهيدة، وأوضحت أن التقديم للحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق “اعتمرنا”، والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل.

وأوضحت الوزارة رصدها لحسابات وهمية، وأرقام تواصل مُضللة لمن يدعون تقديم خدمات الحج، ويطلبون البيانات الشخصية والوثائق الرسمية من الراغبين، مشددة على ضرورة عدم الانسياق خلفهم.

ودعت إلى تجاهل الإعلانات غير الموثقة، وغير الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فوراً عن أي مكتب، أو شركة، أو أي شخص يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1443هـ. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، هي المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل؛ بهدف التأكد من عمليات الإشراف والمراقبة، وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويستمر التسجيل عبر المسار الإلكتروني حتى نهاية السبت القادم 13 ذي القعدة، وسيُعلن عن نتائج الفرز لاحقاً، كما تتابع الوزارة المخالفات والحملات غير المصرَّحة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

“الحج والعمرة” تحذر من الانسياق خلف ادعاءات تقديم خدمات الحجّ بأسعار زهيدة

جديد المحليات
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