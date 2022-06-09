النصر يرد على بيان لجنة الكفاءة المالية بشأن التزاماته

رد نادي النصر على بيان لجنة الكفاءة المالية بشأن الالتزامات المالية المطلوبة من النادي لنيل شهادة الكفاءة المالية موضحًا أن المبلغ 27 مليون ريال وليس 36 مليون كما أعلنت اللجنة.
وكتب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، الوليد المهيدب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي: المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال”.
وأضاف: “وذلك بعد خصم التالي: “3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022 و 5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي وسيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك”. وفق “أخبار 24”.
وحلَّ النصر في المركز الثالث كأكثر الأندية المطالبة بإلتزامات مالية بملبغ 36.129.527 مليون ريال بحسب بيان لجنة الكفاءة المالية.
من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي:
المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم التالي:
3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022
5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي
وسيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك
— الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) June 8, 2022