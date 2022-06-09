أظهرت إحصائيات وزارة الصحة،اليوم (الخميس)، تراجعًا في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 1029 حالة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 955 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 74 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 775205 إصابات بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9165 حالة.
وأشارت إلى تراجع عدد الحالات الحرجة مقارنة بيوم أمس، حيث غادرت حالتان غرفة العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن إلى 90 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً كبيراً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 658 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 757529 حالة.