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جديد المحليات > “شؤون الحرمين” تدشن الإصدار الثاني المحدث من تطبيق” زائرون”
09/06/2022   3:04 م

“شؤون الحرمين” تدشن الإصدار الثاني المحدث من تطبيق” زائرون”

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس (الأربعاء)، الإصدار الثاني المحدث من تطبيق “زائرون” للوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت رئاسة الحرمين أن التطبيق يشتمل على عدد من الخدمات كخدمة تيسير الوصول، وخدمة الاعتكاف، وخدمة إفطار الصائمين، وجدول الأئمة والمؤذنين، وإشغال المصليات بالمسجد النبوي، وخدمة رحلتي في رحاب الحرم، وتعرف على المسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والاتصال بالرقم الموحد، وقنوات التواصل، وزيارة معرض المسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى إمكانية الربط الميداني بين التطبيق وتقنية الـ QR على أبواب المسجد النبوي، إذ يحتوي على خمس لغات على تطبيق الأجهزة التي تعمل بالـ(IOS) وسبع لغات على الأجهزة التي تعمل بتطبيق (android) وذلك تسهيلاً للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي.

“شؤون الحرمين” تدشن الإصدار الثاني المحدث من تطبيق” زائرون”

جديد المحليات
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