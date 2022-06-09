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جديد المحليات > “أرامكو” توزع عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مالها في حسابات المساهمين
09/06/2022   3:04 م

“أرامكو” توزع عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مالها في حسابات المساهمين

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، اليوم (الخميس)، توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مالها في حسابات المساهمين.

وأوضحت الشركة أنها ستوزع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 12 مايو الماضي.

وأكدت أنه سيتم إيداع العوائد من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بمحافظ المساهمين الاستثمارية، مؤكدة أنه يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في حال عدم استلام المبالغ المستحقة بعد تاريخ الإيداع. وفق “أخبار 24”.

“أرامكو” توزع عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مالها في حسابات المساهمين

جديد المحليات
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