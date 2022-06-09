“الجمارك” تطلق خدمة التعديل الآلي على بوالص وحاويات المسافنة في جميع الموانئ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إطلاق خدمة الموافقة الآلية لطلبات الحذف والإضافة لبوالص وحاويات المسافنة في مَنافست التصدير وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتشمل الخدمة جميع موانئ المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تمكين الوكلاء الملاحيين من الحصول على موافقة آلية لطلبات التعديل على بوالص وحاويات المُسافنة، لتُسهم بذلك في تحسين تجربة الوكلاء الملاحيين وتيسير عملية المسافنة في المنافذ البحرية.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي بهدف تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، فيما أكدت “موانئ” على الأهمية الكبرى لتقديم تجربة إلكترونية فريدة ومميزة لعملائها في إطار أهدافها الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، والدور المنوط بها ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفق “أخبار 24”.